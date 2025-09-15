Generalni sekretar i šef Kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović reagovao je na navode advokata i bivšeg policajca Veselina Radulovića, koji je od SDT-a zatražio da ispita njegovu diplomu, kao i na krivičnu prijavu podnijetu protiv njega i više osoba.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Bogdanović je u reagovanju poručio da iza Radulovića stoje “bivši visokorangirani policajci povezani sa kriminalnim strukturama” čije interese, kako tvrdi, Demokratska Crna Gora svojim djelovanjem “svakodnevno podriva i ruši”.

“Šta drugo očekivati od bezlične osobe koja je okaljala časnu policijsku uniformu? Od čovjeka za koga je sud pravosnažno utvrdio da je kao policajac vršio malverzacije sa gumama u Upravi policije, i zbog toga suspendovan rješenjem MUP-a br. 151-20/2000-1 od 4. maja 2000. godine i br. 151-20/2000-2 od 19. maja 2000. godine. Od čovjeka koji je to rješenje utužio i izgubio svaki sudski spor, jer je sud konačno i nepobitno odbijajući tužbu, zaključio da je sebe srozao na najniži nivo i ukajljao časnu policijsku uniformu”, naveo je Bogdanović.

“A šta je njegova stvarna uloga? Da bude glasnogovornik bivših visokorangiranih policajaca koji su povezani sa kriminalnim strukturama čiji namjere svojim djelovanjem svakodnevno podrivamo i rušimo. Da bude njihov PR, njihov megafon, njihov pjevač i njihov vojnik bez ikakvog dostojanstva i insitucionalne časti. Jer kada se kriminalna piramida ljulja, kad im se temelji ruše, kad vide da se više nikada neće vratiti, oni u očajanju šalju svoje PR-ove, svoje bivše policajce-malverzante, da pokušaju da oblate, da ocrne, da lažima i podmetačinama pokušaju ono što istinom nikad ne bi mogli”, naveo je Bogdanović.

On je dodao da se napadi na njega svode na “patološke laži” kojima se, kako kaže, pokušava diskreditovati i njegova porodica.

“I to čine na način koji je toliko jeftin, toliko primitivan i toliko providan da bi ga i dijete od pet godina odmah prozrelo. Patološkim lažima pokušavaju da uprljaju mene i moju porodicu, jer me nmaju ni za šta, nema šta nijesu pokušali. Za razliku od Radulovića, na Fakultetu sam imao 28 desetki i 1 devetku. Položio svaki ispit u roku. Prisustvovao svakom predavanju, bez jednog jedinog izostanka, kao i svim vježabama. Položio svaki kolokvijum, izašao na svaki usmeni ispit. Vodio simulacije suđenja u okviru nastave. Bio moderator na predmetu Ustavno pravo. Bio najbolji student na Fakultetu. I sve to sam postigao ne korupcijom, ne preko guma, već preko rezultata. I zato ih boli. Jer znaju da se protiv istine ne može lažima”, dodao je on.

Bogdanović tvrdi da je riječ o “poznatom modus operandi kriminalnih struktura” koje, kako kaže, na političke i pravne udare odgovaraju kampanjom laži.

“Ovo je poznati modus operandi kriminalnih struktura: kad im neko uzdrma kriminalno carstvo, kada im neko udari u srce šverca i korupcije, oni ne odgovaraju činjenicama, već preko svojih PR advokata, lažima. Oni preko svojih PR-ova, koji se predstavljaju kao advokati, pokušavaju da oblate ljude patološkim lažima i optužbama bez jednog jedinog dokaza, jer ga naravno nemaju. Taj spisak žrtava njihovih laži je podugačak, od predsjednika partija, politačara, poslanika, ministara, pa sve do nevladinih aktivista. Neke su samo dodatno motivisali, neki su ustuknuli, ali svako ko im je stao na put bio je meta njihovih podmetačina. I svaki put su mislili da će ih strah od njihovog blata zaustaviti. Ali ovog puta su nagazili na pogrešnog. Jer sada će vidjeti šta znači politička i pravna šaka u vrh brade. Vidjeće šta znači kada istina uzvrati.”, istakao je Bogdanović.

On je najavio da će protiv Radulovića podnijeti krivičnu prijavu zbog lažnog prijavljivanja, kao i tužbu za naknadu štete zbog, kako navodi, “ozbiljnih blaćenja”.

“A, Radulovića, bivšeg policajaca koji je zbog malverzacija sa gumama suspendovan i koji je ukaljao policijsku uniformu, danas je samo čovjek iz političkog brloga, koji je uhvaćen u bestijalnim patološkim lažima. Naravno, podrazumijeva se da ću protiv Radulovića podnijeti krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje i imajući u vidu da su u pitanju ozbiljna blaćenja i tužbu za naknadu štete”, poručio je Bogdanović.