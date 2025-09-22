Uprava za izvršenje krivičnih sankcija UIKS saopštila je kako danas u Ištražnom zatvoru štrajkuje 111 pritvorenih osoba, od čega njih 92 štrajkuje glađu.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

“Kao što je i ranije saopšteno, sva lica koja učestvuju u štrajku su pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu”, kazali su iz UKS-a, kako prenosi CdM.

Kako su istakli, trenutno zdravstveno stanje svih pritvorenih osoba koje učestvuju u štrajku stabilno.

“U odnosu na navedeno, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi”, zaključuju u saopštenju.