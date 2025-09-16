Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) saopšteno je da danas ukupno 66 pritvorenih osoba u Istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku, od čega je 48 pritvorenika stupilo u štrajk glađu.

“S tim u vezi, pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita”, istakli su, kako prenosi CdM.

U odnosu na navedeno, kako su kazali, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje, a sa posebnim fokusom na praćenje vitalnih parametara.

“Ističemo da su sve osobe koje učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, te da je njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno”, naglašavaju.

Kako su dodali, pored pojačanog angažmana medicinskog osoblja, učestali su i obilazak i nadzor službe obezbjeđenja, a sve u cilju očuvanja bezbjednosti i pravovremene reakcije u slučaju bilo kakvih promjena u stanju pritvorenika, kako prenosi CdM.

“U odnosu na navedeno, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenika, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi”, zaključili su.