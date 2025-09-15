Miloš Medenica, osumnjičen da je stvorio kriminalnu organizaciju koja je švercovala cigarete, pridružio se pritvorenicima u UIKS-u koji danas organizuju štrajk povodom nezadovoljstva uslovima u Istražnom zatvoru, piše Pobjeda.

Osim toga, Medenica je otkazao punomoćje svom advokatu Stefanu Jovanoviću, zbog čega će sledeći termin u procesu protiv njega i ostalih biti održan najvjerovatnije tek 30. septembra, potvrđeno je Pobjedi iz Višeg suda.

Ukoliko do 17. oktobra ne bude izrečena presuda, Miloš Medenica će, shodno zakonu, izaći iz Istražnog zatvora u Spužu, u kojem je od 25. maja 2022. godine kada je uhapšen po nalogu tužilaštva.