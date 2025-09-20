Policija će utvrditi ko je koga napao juče u upravnoj zgradi Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) pomoćnik direktora te ustanove Nebojša Janković službenika Vladana Šćepanovića, ili ovaj njega.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

UIKS je juče podnio prijavu protiv službenika, a potom i ovaj protiv pomoćnika. U obje su, saznaju “Vijesti”, iznijete različite verzije događaja i detalji o navodnom napadu.

Šćepanović je juče “Vijestima” rekao da je napadnut jer je na Fejsbuk profilu jednog portala, komentarišući zatvor, napisao da je to “jedan potpuno urušeni sistem i da više liči na Dinastiju nego na UIKS”.

“Oko 13 sati pomoćnik Janković pozvao me na razgovor u njegovu kancelariju. Došao sam, tamo je osim njega bio i direktor UIKS-a Darko Vukčević. On mi je i rekao da je razlog mog dolaska na razgovor objava. Kazao je i da ja, kao službenik UIKS-a, nisam trebao to da objavljujem. Pitao sam ga jesam li nešto loše napravio ako sam to objavio, i tada se u razgovor uključio pomoćnik Janković, koji je počeo da viče na mene, udarujući rukama o sto i govoreći mi: ‘Slušaj me dobro”... Kada sam ga pitao zašto viče na mene i zašto se tako ponaša, ustao je i krenuo ka meni, govoreći mi: ‘Začepi, ćuti kad ja pričam’. Tada sam ustao i pitao zašto mi se tako obraća kada ništa loše nisam napravio, sa obje ruke me odgurnuo i obalio na trosjed”, tvrdi Šćepanović u izjavi “Vijestima”.

Isto je napisao i u prijavi, u koju “Vijesti” imaju uvid.

Zatvorski policajac rekao je da je Vukčević tada stao između njih, a da je on od direktora tražio da pozove policiju i prijavi napad.

“Direktor se ponašao krajnje korektno. Rekao sam mu da ću ja podnijeti prijavu i da ću obavijestiti medije o mobingu i fizičkom napadu. Od policije sam tražio da procesuiraju slučaj i naglasio sam da se plašim za svoju bezbjednost”, rekao je Šćepanović.

Iz UIKS-a, međutim, tvrde da se događaj odigrao znatno drugačije.

“Šćepanović je pozvan na razgovor kako bi sa upravom podijelio svoja eventualna saznanja koja bi potkrijepila ono što je javno napisao. Odmah je počeo sa nedoličnim i nasilničkim ponašanjem, govoreći da su kriminalci postavljeni za vođe smjena. Kada je od njega traženo da konkretizuje ono o čemu priča, kako bi se o tome obavijestila policija i tužilaštvo, napao je pomoćnika Jankovića. O događaju je odmah obaviještena policija, odnosno prijavljen je za nedolično i nasilničko ponašanje, pa otud i njegovi navodi iznijeti Vama, koji su očigledno sračunati u cilju izbjegavanja eventualne disciplinske i krivične odgovornosti”, kazali su “Vijestima” iz UIKS-a.

Oni navode i da je događaju svjedočio direktor zatvorskog sistema Darko Vukčević, te da će se lako utvrditi čija je prijava osnovana.

“Ona koju je podnio UIKS, ili ova podnijeta kako bi se izbjegla odgovornost”, kazali su iz Uprave.