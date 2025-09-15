O štajku, shodno zakonskoj obavezi, obaviješten je nadležni sud.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Pritvorenici Istražnom zatvoru, njih 31, otpočeo je štrajk.

Kako je saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), osam pritvorenika je stupilo u štrajk glađu, dok su njih 23 pisanim putem obavijestili da će svoje nezadovoljstvo usmjereno na sudske postupke izraziti na način otkazavanja punomoćja svojim zastupnicima.

"Kada je riječ o postupanju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u slučaju štrajka glađu pritvorenih lica, ista će preduzimati mjere koje su u njenoj nadležnosti što podrazumijeva, vođenje uredne evidencije o svakom licu koje učestvuje u štrajku, preduzimanje mjera da se obezbijedi red i sigurnost u ustanovi, te ukoliko bude potrebno obezbijedi zdravstveni nadzor pritvorenih lica u štrajku putem redovnih ljekarskih pregleda i uključivanja medicinskog osoblja, a sve navedeno uz poštovanje prava na dobrovoljni protest (štrajk) pritvorenih lica", saopšteno je iz UIKS-a.

Dodaju da će uprava UIKS-a pratiti situaciju, te svakodnevno evidentirati broj pritvorenih lica koja učestvuju u štrajku.