Izvor: MONDO/Miljana Dašić

U Istražnom zatvoru Podgorica od ukupno 103 pritvorena lica koja izražavaju određena neslaganja u odnosu na uslove smještaja i sudske postupke, njih 84 to čini štrajkom glađu, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

“Kao što je i ranije saopšteno, sva lica koja učestvuju u štrajku su pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu. Ističemo da je trenutno zdravstveno stanje svih pritvorenih lica koja učestvuju u štrajku stabilno”, navodi UIKS.

U odnosu na navedeno, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi.

Štrajk je počeo 15. septembra, a pritvorenici tvrde da je to odgovor na dugogodišnje nezadovoljstvo tretmanom u pravosudnom sistemu, lošim uslovima u zatvoru i sistematsko kršenje njihovih prava.