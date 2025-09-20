Iz Policije su saopštili da su u Podgorici uhapsili državljanina Sirije R.A.N (47) za kojim je NCB Interpol Sofija raspisao međunarodnu potjernicu zbog izvršenih krivičnih djela: nanošenje tjelesnih povreda, učestvovanje u pljački i huliganizam.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Preduzimajući mjere i aktivnosti u okviru operativne akcije “Stranac” policija je u Podgorici izvršila kontrolu tog stranog državljanina koji nije posjedovao lična dokumenta.

On se, kako navode, policijskim službenicima lažno predstavio kao državljanin Bugarske, rođen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog sumnje da je dao netačne podatke o svom identitetu, a u skladu sa Zakonom o strancima, priveli su ga u službene prostorije radi utvrđivanja identiteta i provjere zakonitosti boravka, naveli su iz Policije.

Nakon utvrđivanja identiteta, R.A.N. je uhapšen i biće priveden nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.