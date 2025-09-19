Službenici policijske uprave Beograda UKP – Odjeljenja za ubistva, lišili su slobode lice D.Đ. (40) kojeg NCB Interpola Podgorica potražuje na međunarodnom nivou.

D.Đ. za kojim je raspisana međunarodna potjernica potražuje se zbog izvršenih krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopštili su iz UP.

Imenovani je pred Specijalnim vijećem Višeg suda u Podgorici oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i osam mjeseci zbog gorenavedenih krivičnih djela.

D.Đ. je bio organizator kriminalne grupe koja je krijumčarila opojnu drogu kokain iz Latinske Amerike na brodu „Manjifiko“ koji je uplovio u Bokokotorski zaliv, kada je u saradnji sa partnerskim službama drugih država realizovana akcija „Manjifiko“.

Slijedi dalja komunikacija između Ministarstva pravde Crne Gore Ministarstva pravde Srbije.