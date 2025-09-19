Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su, u stanu u kojem boravi Beranac u Kotoru, pronašli i oduzeli poluautomatsku pušku, dvije lovačke puške, gasni pištolj i 59 komada puščane municije, u ilegalnom posjedu.

Izvor: Uprava policije

Policija je saopštila da je u Kotoru uhapsila D.B.(56) iz Berana - lice sa nacionalne potjernice.

“Naime, ovo lice je, shodno operativnim saznanjima, u sinhronizovanoj akciji policije locirano i uhapšeno u Perastu, a po nacionalnoj potjernici raspisanoj od strane Odjeljenja bezbjednosti Berane, zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 1 godine i šest mjeseci zbog izvršenog krivičnog djela teška krađa”, navodi policija.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su, u stanu u kojem boravi Beranac u Kotoru, pronašli i oduzeli poluautomatsku pušku, dvije lovačke puške, gasni pištolj i 59 komada puščane municije, u ilegalnom posjedu.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv D.B. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

D.B. će biti sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu radi izdržavanja kazne zatvora na koju je pravosnažno osuđen.