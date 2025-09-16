Policija je po nalogu Osnovnog džavnog tužilaštva (ODT) u Podgorici uhapsila R.K., državljanina Azerbejdžana zbog sumnje da je izvršio krivično djelo utaja.

"Sumnja se da je tokom jula ove godine, od oštećenog lica, takođe državljanina Azerbejdžana, sa kojim je u bio prijateljskim odnosima, preuzeo na čuvanje novac u iznosu od 217.000 eura, za vrijeme boravka ovog lica van Crne Gore. R.K. je, potom, kontaktirao štećeno lice i saopštio mu da je nekoliko nepoznatih lica od njega, uz prijetnju oružjem, iz stana u kojem boravi, otuđilo predmetni novac. On je, na taj način, kako se sumnja, lažno prikazao da je nad njim izvršeno krivično djelo u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi ", saopšteno je iz UP.