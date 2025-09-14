Nikšićka policija uhapsila je četiri osobe koje su se nalazile na potjernici po različitim osnovama, a među uhapšenima su tri operativno interesantna lica, kao i jedno maloljetno lice.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Kako se ističe u saopštenju policije postupajući po operativnim saznanjima i naredbama nadležnih sudskih organa, policija je locirala i uhapsila A.S. (49) iz Nikšića, koji je osuđen na godinu i sedam mjeseci zatvora zbog krivičnog djela krađa. On je nakon privođenja u policijsku stanicu, sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu.

“Slobode je lišen i P.V. (27), takođe operativno interesantno lice, koji je potraživan zbog izdržavanja kazne zatvora od tri mjeseca zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda. I on je sproveden u UIKS. Policija je uhapsila i D.Š. (47), koji je bio tražen zbog krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju. Nakon što mu je tužilac odredio zadržavanje do 72 sata, sudija za istragu mu je odredio pritvor, te je takođe sproveden u UIKS”, navode iz policije.

U okviru iste akcije, pronađen je i maloljetnik za kojim je tragalo Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa. On je sproveden nadležnom tužiocu za maloljetnike na dalje postupanje.