Budvanska policija je samoinicijativno podnijela krivičnu prijavu protiv Dražena Šćekića (24), Cetinjanina Vukana Vujačića (30), državljanina Srbije Nikole Mirića (39) i još jednog nepoznatog lica, zbog sumnje da su počinili krivično djelo – kriminalno udruživanje i krivično djelo - falsifikovanje isprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni objašnjavaju da su to učinili u nastavku aktivnosti povodom pronalaska ukradenog vozila od 10. jula na teritoriji Budve.

Šćekić je uhapšen 4. septembra po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo – falsifikovanje isprave, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. Povratnik je u izvršenju različitih krivičnih djela, pišu Vijesti.

Za Vujačićem i Mirićem, koji slove za pripadnike kavačkog kriminalnog klana, se još uvijek traga.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su u nastavku aktivnosti povodom pronalaska otuđenog vozila od dana 10.7. 2025. godine na teritoriji opštine Budva, preduzeli brojne mjere i radnje i u skladu sa članom 270 Zakonika o krivičnom postupku samoinicijativno podnijeli krivičnu prijavu protiv tri identifikovana osumnjičena lica i to: D.Š. (24), V.V. (30), N.M. (39) državljanina Republike Srbije, i četvrtog nepoznatog lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo iz člana 401 Krivičnog zakonika Crne Gore – kriminalno udruživanje i krivično djelo iz člana 412 Krivičnog zakonika - falsifikovanje isprave. Naime, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su 10. jula, obilaskom i opservacijom lokacija i puteva koji su karakteristični sa aspekta kretanja i boravka operativno interesantnih lica, pronašli putničko motorno vozilo marke MG koje je bilo parkirano na nepristupačnom terenu, na kraju makadskog puta u mjestu Crvena glavica. Preduzimajući dalje operativne i istražne aktivnosti u odnosu na predmetno vozilo, utvrđeno je da je za vozilom raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpola Ljubljana te da je isto predmet traganja i u Republici Srbiji a povtrđeno je i da je vozilo na ilegalan način ušlo u Crnu Goru. Dodatnim provjerama je otkriveno da su na vozilu prikačene podgoričke registarske oznake koje su otuđene sa drugog vozila na teritoriji opštine Podgorica", objašnjavaju iz UP.

Iz te institucije navode da se, na osnovu do sada preduzetih, policijsko-tužilačkih aktivnosti, izvršenih vještačenja i drugih procesnih radnji kao i operativno - taktičkih mjera i radnji, međunarodne policijske saradnje, osnovano sumnja da su pomenute osobe počinile krivično djelo kriminalno udruživanje, koje je imalo za cilj izvršenje krivičnog djela za koje se moze izreći kazna zatvora u trajanju od jedne godine ili teža kazna.

"Pri čemu su ova lica preduzetim radnjama udruženja falsifikovali isprave i izvršili prikrivanje krivičnog djela krađe, izvršenog na teritoriji druge države i stavili na raspolaganje sredstva te obezbijedili uslove za izvršena krivična djela pritom stvarajući uslove za izvršenje drugih težih krivičnih djela, pri čemu su koristili i sredstva za degradaciju - uništenje tragova kako bi ostali neotkriveni prilikom izvršenja ovih i drugih krivičnih djela", dodaju iz policije.

Mirić je ranije osuđen za planiranje ubistva sada pokojnog Milića Minje Šakovića početkom 2021. godine, kao i za nedozvoljeno držanje oružja.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su preduzeli brojne druge mjere i radnje na osnovu kojih su podnijeli krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv gore navedenih lica, te na osnovu pribavljene naredbe nadležnog suda izvršili pretrese stana i drugih prostorija na određenim lokacijama, a u cilju pronalaska predmeta i tragova povezanih sa krivičnim djelima i lociranja V.V. sa Cetinja i N.M. državljanina Srbije, za kojima Uprava policije intenzivno traga. Osumnjičeni V.V. je u evidencijama Uprave policije registrovan kao član jedne organizovane kriminalne grupe, dok je N.M. takođe pripadnik iste kriminalne grupe, koji je lišen slobode u toku 2021. godine, a zatim pravosnažno osuđen i izdržao kaznu zatvora krajem 2024. godine, zbog kriminalnih aktivnosti planiranja ubistva jednog od vođa ogranka suprostavljene kriminalne grupe i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija", piše u saopštenju.

Uprava policije poručuje da nastavljaju sa rasvjetljanjem i otkrivanjem krivičnih djela koja su izvršena na teritoriji Budve i crnogorskog primorja u posljednjem periodu, a da će o ishodu rezultata i identifikacije povezanih lica javnost biti blagovremeno obaviještena, prenose Vijesti.