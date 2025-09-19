Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se maloljetnik liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u koordinaciji i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici su lišili slobode maloljetnika koji se sumnjiči za tri krivična djela, dok su protiv još dvoje maloljetnika podnijete krivične prijave.

Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta su 17. septembra po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode maloljetnika starog 16 godina zbog sumnje da je počinio krivična djela: krađa i ucjena.

On je, kako se sumnja 10. septembra, u ranim jutarnjim časovima, došao do kuće oštećenog lica i preko krova se spustio na terasu i ušao u kuću, odakle je otuđio 690 eura i zlatni nakit. Državnom tužilaštvu su podnijete i krivične prijave protiv maloljetnika starog 17 godina zbog sumnje da je pomenutom licu pomagao prilikom izvršenja krivičnog djela krađa, kao i jednog ženskog maloljetnog lica zbog sumnje da je izvršila krivično djelo prikrivanje, na način što je bila u saznanju za izvršeno krivično djelo i otuđeni novac i predmete.

Po izvršenju pomenutog krivičnog djela, maloljetnik star 16 godina je počinio i krivično djelo ucjena na štetu maloljetnika sa kojim je izvršio krađu, na način što mu je proteklih dana, u više navrata iznuđivao novac, uz prijetnju da će fotografiju na kojoj su prikazani njih dvojica kako u rukama drže tzv. džointe, proslijediti njegovim roditeljima.

Takođe, osumnjičeni maloljetnik je, prilikom prikupljanja obavještenja u svojstvu građanina, u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, odbio da policijskom službeniku preda svoj mobilni telefon, koji mu je privremeno oduzet po nalogu tužioca, nakon čega je pružajući aktivni otpor, nanio povrede policijskom službeniku, te pokušao da baci stolicu u njegovom pravcu.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se maloljetnik liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.