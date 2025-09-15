Sudija Branislav Leković danas je u Višem sudu u Podgorici, za 26. septembar odložio suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici i sudiji Privrednog suda Crne Gore Milici Vlahović Milosavljević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potrebno je, na predlog branilaca okrivljene Medenice, da se utvrdi da li je proscesno sposobna da prati dalji tok suđenja. Odbrana je predložila da Sudsko medicinski odbor izjasni o njenom zdravstvenom stanju. Sudija je odredio Komisiju od tri vještaka različitih specijalnosti u odnosu na njene zdravstvene tegobe, kako prenose Vijesti.

Sudija Milica Vlahović Milosavljević, optužena je da je nezakonito donijela rješenje kojim je usvojen predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja radi obezbjeđenja novčanog potraživanja predlagača Rada Arsića. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljena Vlahović Milosavljević izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljena Medenica Vesna krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja iz člana 416 stav 1 u vezi člana 24 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Optužnicom je predstavljeno da je Vesna Medenica, kao predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, zloupotrebom službenog položaja putem podstrekavanja, navodno uticala i na sutkinju Privrednog suda Milicu Vlahović Milosavljević da donese odluku u predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića, na štetu korporacije "Ten" sa sjedištem u Moskvi, kako prenose Vijesti.