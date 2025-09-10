Kako je objavio Stejt department, Božović je zloupotrijebio svoje javne funkcije kako bi podržao organizovani kriminal i međunarodne operacije trgovine drogom.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Stejt department označio je bivšeg gradonačelnika Budve i poslanika Mila Božovića i bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnu Medenicu kao opšte nepodobne za ulazak u Sjedinjene Američke Države "zbog njihovog učešća u značajnoj korupciji koja je omogućila šverc narkotika", prenose Vijesti.

Kako je objavio Stejt department, Božović je zloupotrijebio svoje javne funkcije kako bi podržao organizovani kriminal i međunarodne operacije trgovine drogom.

"Posebno, Medenica je zloupotrijebila svoju javnu funkciju pružajući podršku kriminalnoj švercerskoj organizaciji - odavanjem sudskih informacija, posredovanjem u donošenju sudskih odluka i primanjem mita u vidu novca i nepokretne imovine kako bi uticala na sudske presude", piše u saopštenju.

"Ova označavanja potvrđuju posvećenost Sjedinjenih Država borbi protiv ilegalne trgovine narkoticima, transnacionalnih kriminalnih organizacija i korupcije koja ugrožava bezbjednosne interese SAD-a na Zapadnom Balkanu i šire", piše u saopštenju.

Pojašnjeno je da označavanja koja je javno objavio Stejt department su izvršena na osnovu člana Zakona o aproprijacijama za Stejt department, spoljne operacije i povezane programe za 2024. godinu, kako je produžen Zakonom o kontinuiranim aproprijacijama.

Stejt department takođe označava članove uže porodice Božovića: Draganu Božović, Balšu Božovića i Pavla Božovića, kao i članove uže porodice Medenice: Miloša Medenicu i Mariju Medenicu, kao opšte nepodobne za ulazak u Sjedinjene Američke Države, pišu Vijesti.