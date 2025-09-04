Sud je juče većinom glasova donio rješenje kojim je odbio predlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, da se odredi pritvor Vesni Medenici i pošalje u ZIKS.

Specijalno vijeće sutkinje Vesne Kovačević sumnja da je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica odlaskom u bolnicu “Vaso Ćuković” u Risnu 31. avgusta, samo dan prije zakazanog sudskog procesa 1. septembra, opstruirala nastavak suđenja sa ciljem da pomogne svom sinu Milošu, kojem ističe pritvor 17. oktobra, jer će se tada navršiti tri godine od dana podizanja optužnice bez donošenja prvostepene presude, prenose Vijesti.

Ovako je juče u sudnici Višeg suda u Podgorici ocijenila Kovačević odsustvo Medenice sa unaprijed zakazanih ročišta glavnih pretresa od 1. do 5. septembra.

Sud je juče većinom glasova donio rješenje kojim je odbio predlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, da se odredi pritvor Vesni Medenici i pošalje u ZIKS. Od tri člana specijalnog vijeća, jedan je bio da se odredi pritvor.

Umjesto toga, sud je Medenici odredio kućni pritvor - da ne smije napuštati stan u Podgorici. Ukoliko prekši navedenu mjeru, sud će joj odrediti pritvor, navode Vijesti.

Za sprovođenje te mjere biće zaduženo Odjeljenje bezbednosti Podgorica.

“Određuje se mjera nadzora zabrana napuštanja stana, odnosno kućni pritvor, na adresi... u kojem će boraviti dok traje ova mjera. Ne smije se udaljavati iz prostorija stana i to samo pod nadzorom kojeg će odrediti OB Podgorica. Izričito može napuštati stan samo radi liječenja. Ova mjera će trajati od dana napuštanja sa bolničkog liječenja u specijalnoj bolnici ‘Vaso Ćuković’ u Risnu”, saopštila je sutkinja.

Dodala je da će sud svaka dva mjeseca provjeravati opravdanost te mjere.

“Vesna Medenica se upozorava da ukoliko prekrši ovu mjeru, odrediće joj se pritvor. Staraće se OB Porodica za sprovođenje mjere. Prvih pet dana suđenja, od 1. do 5. septembra je odloženo zbog njenog nedolaska. Ona je bila upoznata da su suđenja zakazana za početak septembra. Iako joj je fizikalna terapija u bolnici u Risnu bila odeđena za 13. avgust, ona se odlučila da to bude 31. avgusta, što je pokazatelj da ometa sudski proces. I to zbog rokova ometa suđenje da bi pomogla svom sinu okrivljenom Milošu, kojem ističe pritvor 17. oktobra”, naglasila je Kovačević, pišu Vijesti.

Branilac okrivljene, advokat Zdravko Begović konstatovao je da će Medenica “tek sada da bude odsutna sa suđenja”...

“Evo, priznali ste”, odgovorila je sutkinja.

Ona je nagovijestila da se sudski proces ne može okončati izricanjem prvostepene presude do 17. oktobra, kada ističe pritvor okrivljenom Milošu Medenici.

“Mi ne možemo da završimo suđenje, da sudimo dan i noć. Odredićemo termine suđenja u oktobru sa početkom u 14 časova, a zatim i u novembru”, najavila je Kovačević.

Potom je reagovao Begović.

“Radno vrijeme je do 15 časova i svi ćemo da napustimo sudnicu”, rekao je advokat.

“Tako se nećete ponašati prema meni. Spustite ton i pristojno se ponašate”, upozorila je sutkinja.

“Nemojte mene učiti lijepom ponašanju. Nećete vi nama uvoditi treću smjenu. Mi advokati nijesmo ničiji robovi i sve treba da se radi u skladu sa radnim vremenom”, uzvratio je Begović.

Nakon što je glavni pretres okončan i naredni zakazan za 17. septembar, advokat Begović se ispred suda obratio novinarima, rekavši da je zdravstveno stanje Medenice “veoma loše i teško”

“Sud je odredio mjeru zabrana napuštanja stana mojoj branjenici Vesni Medenici, osim u situacijama kada je to nužno radi njenog liječenja. Sud je izrekao dopunsku mjeru a tiče se pratnje službenog lica pripadnika MUP-a, prilikom eventualnog izlaska Vesne Medenice iz stana radi lječenja. Naravno, ta odluka još uvijek nije pravosnažna. Čekam pismeni upravak tog rješenja i izjaviću žalbu krivičnom vijeću. Objektivno, smatrao sam da je Vesna Medenica potpuno opravdano odsutna sa ovih glavnih pretresa, a to je prekjuče i potvrdio vještak sudske medicine dr Miodrag Šoć, koji je rekao da na osnovu medicinske dokumentacije koju je našao u bolnici u Risnu i na osnovu sudsko medicinskog pregleda okrivljene, zaista utvrđeno da je njeno liječenje u Risnu neophodno i nužno i da treba da traje 15 dana”, izjavio je advokat, prenose Vijesti.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Begović je naveo da je sud, nekako između redova, konstatovao da je namjera Vesne Medenica da odugovlači glavni pretres zbog toga što 17. oktobra ističe tri godine nakon podignute optužnice boravka u pritvoru njenog sina Miloša Medenice, a da nije donesena prvostepena presuda.

“Pa bi prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku, u tom slučaju, on morao biti pušten da se brani sa slobode, te da je upravo vijeće Vesne Kovačević ovom mjerom pokušalo da eventualno otkloni sve buduće izostanke i da se postupak odvija u jednom kontinuitetu”, naveo je on, prenose Vijesti.

Dodao je da se, na osnovu izvještaja vještaka, svako mogao da se uvjeri u vrstu i težinu bolesti Vesne Medenice.

“Prof. dr Miodrag Šoć je potencirao njeno hronično zdravstveno stanje koje je veoma loše i teško, imajući u vidu jednu progresiju i eventualnu mogućnost operativnog zahvata, može se lako desiti da Medenica i u nekom periodu koji dolazi bude vezana za postelju i bolničko liječenje. To bi značilo da bi se zakazani glavni pretresi morali odlagati jer je njeno prisustvo obavezno”, naglasio je Begović.