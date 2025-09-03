Sud je Medenici odredio kućni pritvor. Medenica ne smije da napušta stan u ulici Danilovgradskoj u Podgorici.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Specijalno vijeće sutkinje Višeg suda u Podgorici Vesne Kovačević danas je većinom glasova odbilo predlog specijalnog državnog tužioca Vukasa Radonjića da se odredi pritvor bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici.

Sud je Medenici odredio kućni pritvor. Medenica ne smije da napušta stan u ulici Danilovgradskoj u Podgorici.

Medenica juče nije došla na zakazani pretres u Višem sudu jer se nalazi u risanskoj bolnici.

Vještak medicinske struke Miodrag Šoć juče je u Višem sudu u Podgorici kazao da se bivša predsjednica Vrhovnog suda opravdano nalazi na bolničkom liječenju u bolnici u Risnu.