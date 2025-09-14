Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica izašla je iz risanske bolnice i u kućnom je pritvoru

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica izašla je iz risanske bolnice i u kućnom je pritvoru, potvrđeno je “Vijestima” iz više izvora.

Prema istim informacijama, ona je sa bolničkog liječenja otpuštena 12. septembra, dva dana ranije nego je to predvidio vještak medicinske struke dr Miodrag Šoć.

“Prema onome što je u sudnici kazao dr Šoć, liječenje je trebalo da traje do 14. septembra, ali je Medenica u petak ujutro (12. septembar) otpuštena iz bolnice, a ljekar je konstatovao da je njeno zdravstveno stanje dobro. Provjerama koje je iste noći izvršila policija, okrivljena je poštovala mjeru kućnog pritvora, odnosno zatečena je na adresi”, rekao je sagovornik “Vijesti”.

Optužena za članstvo u kriminalnoj grupi koju je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), formirao njen sin Miloš Medenica, u bolnicu je smještena noć uoči glavnog pretresa zakaznog za 1. septembar, iako je uput za fizikalnu terapiju dobila 13. avgusta.

Nakon što je predsjednica specijalnog vijeća, sutkinja Vesna Kovačević, tog dana odredila da vještak u bolnici pregleda okrivljenu i medicinsku dokumentaciju, dr Šoć se sjutradan pred sudom izjasnio da zdravstveno stanje Medenice nije dobro, da ona ima probleme sa kičmom i da je zbog stepena oboljenja opravdano što se nalazi na liječenju u Risnu i što tamo prima terapiju.

“Liječenje će trajati 15 dana i to podrazumijeva fizikalnu terapiju u bolnici. Nakon toga biće sposobna da prisustvuje pretresu uz korišćenje terapije”, rekao je Šoć 2. septembra.

Tog dana, sutkinja Kovačević joj je i odredila kućni pritvor, pojasnivši da je predviđeno da mjera nadzora počne nakon što Medenica završi petnaestodnevnu fizikalnu terapiju u bolnici u Risnu.

“Izrečena mjera nadzora može trajati do pravosnažnosti presude... Medenica stan u kojem živi može napuštati samo uz dozvolu suda i uz nadzor policije”, objasnila je sutkinja Kovačević tada.

Obrazložila je da je Medenici kućni pritvor određen “zbog opstrukcije i odugovlačenja postupka a sve zbog isteka pritvora njenom sinu Milošu”.

Specijalno vijeće sutkinje Kovačević sumnja da je Medenica odlaskom u bolnicu u Risnu 31. avgusta, samo dan prije zakazanog sudskog procesa 1. septembra, opstruirala nastavak suđenja sa ciljem da pomogne svom sinu Milošu, kojem ističe pritvor 17. oktobra, jer će se tada navršiti tri godine od dana podizanja optužnice bez donošenja prvostepene presude. Tako je početkom septembra u sudnici Višeg suda, sutkinja Kovačević ocijenila odsustvo Medenice sa unaprijed zakazanih ročišta glavnih pretresa od 1. do 5. septembra.

U sudnici je kazala i da je tročlano sudsko vijeće većinom glasova odbilo prijedlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića da nekadašnju čelnicu crnogorskog pravosuđa vrate u Istražni zatvor u Spužu.

Tužilac Radonjić je tu mjeru predložio jer se Medenica 1. septembra nije pojavila na suđenju kriminalnoj grupi koju je, prema tvrdnjama SDT-a, formirao njen sin Miloš.

Specijalno državno tužilaštvo Vesnu Medenicu i njenog sina Miloša tereti za više krivičnih djela, a optužnica protiv njih podnijeta je u oktorbru 2022. godine, pišu Vijesti.

Optužnicom su obuhvaćeni i Marko Vučinić, policajci Darko Lalović i Milorad Medenica, carinici Ivana Kovačević i Goran Jovanović, sutkinja Milica Vlahović-Milosavljević, Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Nikola Raičević i firma “Kopad Company” iz Nikšića...

SDT pojedince u toj organizaciji tereti za šverc cigareta i droge, nezakonit uticaj na sudsku vlast, stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje mita i nezakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja.

Američke sankcije

Stejt department označio je prije četiri dana bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnu Medenicu i bivšeg gradonačelnika Budve i poslanika Mila Božovića kao opšte nepodobne za ulazak u Sjedinjene Američke Države “zbog njihovog učešća u značajnoj korupciji koja je omogućila šverc narkotika”.

Kako je objavio Stejt department, Božović je zloupotrijebio svoje javne funkcije kako bi podržao organizovani kriminal i međunarodne operacije trgovine drogom.

“Posebno, Medenica je zloupotrijebila svoju javnu funkciju pružajući podršku kriminalnoj švercerskoj organizaciji - odavanjem sudskih informacija, posredovanjem u donošenju sudskih odluka i primanjem mita u vidu novca i nepokretne imovine kako bi uticala na sudske presude”, piše u saopštenju.

“Ova označavanja potvrđuju posvećenost Sjedinjenih Država borbi protiv ilegalne trgovine narkoticima, transnacionalnih kriminalnih organizacija i korupcije koja ugrožava bezbjednosne interese SAD-a na Zapadnom Balkanu i šire”, piše u saopštenju.

Pojašnjeno je da označavanja koja je javno objavio Stejt department su izvršena na osnovu člana Zakona o aproprijacijama za Stejt department, spoljne operacije i povezane programe za 2024. godinu, kako je produžen Zakonom o kontinuiranim aproprijacijama.

Stejt department takođe označava članove uže porodice Božovića i Medenice, kao opšte nepodobne za ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Odvojen postupak za zloupotrebu službenog položaja

U odnosu na Medenicu i sutkinju Privrednog suda Vlahović-Milosavljević, postupak je odvojen i početkom juna iznova je krenulo suđenje.

Terete ih zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja. Vlahović- Milosavljević optužena je da je nezakonito donijela rješenje kojim je usvojen predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja radi obezbjeđenja novčanog potraživanja predlagača Rada Arsića.

Optužnicom je predstavljeno da je Medenica, kao predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, zloupotrebom službenog položaja putem podstrekavanja, navodno uticala i na sutkinju Privrednog suda Vlahović-Milosavljević da donese odluku u jednom predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića, prenose Vijesti.

Obje su negirale krivicu.