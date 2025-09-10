Zamislite to pravosuđe i tu državu u kojoj se predsjednici Vrhovnog suda obraćaju kao partijskoj šefici i kraljici, mole je da pomaže partiji na terenu, da namješta presude i određuje ko će u zatvor, a ko će slobodno šetati.

Poslanik Demokrata Momčilo Leković reagovao je povodom odluke Sjedinjenih Američkih Država SAD, da Vesni Medenici i Milu Božoviću zabrane ulazak u njihovu zemlju.

“Pozdravljam odluku Sjedinjenih Američkih Država da Vesni Medenici i Milu Božoviću zabrane ulazak u njihovu zemlju. Ovo je za našu zemlju više od mjere, ovo je novi javni šamar svim političkim i kriminalnim strukturama koje su Crnu Goru decenijama držale zarobljenu, držeći je na koljenima pred korupcijom i organizovanim kriminalom”, naveo je Leković u reagovanju.

"Podsjetiću da Medenica nije bila samo predsjednica Vrhovnog suda, ona je bila prijateljica Mila Đukanovića i "kraljica starog režima", baš onako kako su joj tepali poslanici opozicije u otkrivenim prepiskama.

Zamislite to pravosuđe i tu državu u kojoj se predsjednici Vrhovnog suda obraćaju kao partijskoj šefici i kraljici, mole je da pomaže partiji na terenu, da namješta presude i određuje ko će u zatvor, a ko će slobodno šetati.

I sada, kad SAD jasno poručuju da se radi o osobi umiješanoj u ozbiljnu korupciju i kriminal, pitam se hoće li iz opozicije opet govoriti da je to “politički progon”? Hoće li, kao kad je uhapšena, optuživati domaće institucije, a sada i američku vladu, da “progoni političke neistomišljenike”? Ili će se konačno pogledati u ogledalo i priznati da su decenijama hranili kriminalnu hobotnicu?

A šta tek reći o vezama i političkom savezu istih tih ljudi sa Milom Božovićem? Čovjeku koji je trenutno prvo lice aktuelne vlasti u Budvi, odnosno koji je prvi saveznik aktuelne opozicije na državnom nivou. To je onaj sa kojim slave, dogovaraju vlast i dijele fotelje ljudi koji pred kamerama i u javnosti svakodnevno glume moralnu vertikalu napadajući državnu vlast.

Američka zabrana Božoviću nije samo njegova sramota, to je takođe pravo ogledalo cijele opozicije na državnom nivou koja sarađuje sa čovjekom koji Budvom upravlja iz zatvora, a koji je od danas na crnoj listi SAD.

I ova odluka je, u stvari, presuda jednom trulom savezu politike, pravosuđa i kriminala koji je nekada vladao u Crnoj Gori, a koji danas pokušava preko svojih struktura koje svakog dana otkrivaju svoje pravo lice, da zaustavi proces vetinga i čišćenja.

I dok međunarodna zajednica zatvara vrata onima koji su uništavali institucije, u Crnoj Gori im se još uvijek, kao što vidimo, otvaraju vrata pojedinih opština i skupštinskih klubova. I to je takođe prava slika “državotvorne” opozicije, spremne da grli svakog ko će im donijeti fotelju, pa makar i bio simbol kriminala i korupcije.

Jasno je da Crna Gora ne može naprijed dok ovakvi ljudi i njihovi zaštitnici ne budu na marginama naše politike.

Jasno je da Crna Gora ne može naprijed dok ovakvi ljudi i njihovi zaštitnici ne budu na marginama naše politike.

I zato je današnja odluka SAD ne samo dobrodošla ona je ohrabrenje da nastavimo da od kriminala i korupcije čistimo Crnu Goru, metar po metar, instituciju po instituciju, hrabro i odlučno, bez obzira koliko se njih sa svojim advokatima i pojedinim medijima držalo za kapije i stolice, pokušavajući svim silama da zaustave proces čišćenja koji je konačno krenuo"