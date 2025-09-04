U javnosti su se čule ocjene da odbrana namjerno prolongira suđenje Vesni Medenici, jer njenom sinu Milošu u oktobru ističe pritvor od tri godine, nakon čega po zakonu mora biti pušten da se brani sa slobode.

Ukoliko do 17. oktobra ne bude izrečena presuda Miloš Medenica će, shodno zakonu, izaći iz Istražnog zatvora u Spužu, u kojem je od 25. maja 2022. godine kada je uhapšen po nalogu tužilaštva. Sud je dužan da u roku od tri godine od podizanja optužnice donese presudu, u protivnom nema pravo da optuženima dalje produžava pritvor, objavio je Radio Crne Gore.

Njegov branilac advokat Stefan Jovanović saopštio je da nije pritvorenik kriv za to što sud nije donio prvostepenu presudu u predviđenom roku.

“Pritvor u konkretnom slučaju ističe 17. oktobra, zakonski on se više ne može produžiti. Ja bih podsjetio da smo mi cijelo vrijeme trajanja postupka nudili jemstvo, dakle, puštanje Miloša Medenice. Podsjetio bih, takođe, da je Ustavni sud u dva navrata konstatovao da pritvor u slučaju Miloša Medenice nije neophodan”, kaže Jovanović.

Da su Crnoj Gori neophodne presude u slučajevima visoke korupcije i organizovanog kriminala, ne samo zbog očekivanja javnosti, već i radi evropskih integracija, za naš radio je ocijenila Amra Bajrović iz Akcije za ljudska prava.

“Evropska unija jasno očekuje da pravosudni sistem bude efikasan, da sudije donose kvalitetne odluke u razumnom roku, da postoji sistem upravljanja predmetima koji će smanjiti zaostatke, ali i da se popune slobodna sudijska mjesta uz obezbijeđene adekvatne uslove rada. To znači da i Crna Gora mora organizovati pravosudni sistem tako da bude ažuran, nezavistan i da odgovori na očekivanja EU”, kaže Bajrović.

Vesna i Miloš Medenica i ostali okrivljeni su između ostalog za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, nezakonit uticaj i zloupotreba službenog položaja. Protiv njih je optužnica podignuta zvanično 17. oktobra 2022. godine.

Naredno ročište u ovom postupku zakazano je za 17. septembar, prenosi CdM.

Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici odlukom Vijeća Višeg suda u Podgorici određen je kućni pritvor.

Medenica nije došla na zakazani pretres u Višem sudu jer se nalazi u risanskoj bolnici.

Ranije je specijalni tužilac Vukas Radonjić saopštio predlog o određivanju pritvora jer smatra da Medenica izbjegava suđenja i da je otišla na liječenje koje nije u ovom periodu nužno i na koje je mogla poći i ranije ili kasnije.

Pored Vesne i Miloša Medenice, na optuženičkoj klupi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku, prenosi CdM.

Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma “Kopad kompani” iz Nikšića.

Sud smatra da Medenica ometa vođenje postupka izbjegavanjem da dolazi na ročišta, a sve zbog isteka roka pritvora u kojem se nalazi njen sin.