Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata Đ.R. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako navode iz Tužilaštva, sumnja se da je osumnjičeni dana 12.septembra u Virpazaru, obio eliksirani prozor na ugostiteljskom objektu “Stara željeznička stanica”, kroz koji je ušao u unutrašnjost objekta i izvršio premetačinu, kako prenosi CdM.

On je potom, navode iz Tužilaštva, iz manje kase oduzeo novac u iznosu od oko 1.000 eura kao i manju količinu alkoholnog pića i prehrambrenih proizvoda.