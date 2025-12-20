Manekenka Žizel Bundšen venčala se početkom meseca sa Žoakimom, instruktorom džiudžice s kojim je dobila dete nedugo nakon razvoda od Toma Brejdija
Žizel Bündšen i Žoakim Valente su muž i žena.
Manekenka i bivša supruga Toma Brejdija, izgovorila je sudbosno "da", drugi put, instruktoru džiudžice na maloj ceremoniji upriličenoj u njihovoj kući na Gloridi.
Vjenčana dozvola im je izdata 1. decembra, a par se vjenčao dva dana kasnije, saznije Page Six.
Par nedelja posle razvoda otišla na odmor s dečkom: Žizel Bundšen ponovo rekla "da", evo ko je zamijenio Toma Brejdija
Iako Žizel i Žoakim nisu objavljivali vjenčanje na društvenim mrežama niti pravili veliku pompu unapred, ovo nije bilo "tajno vjenčanje", bliska porodica i prijatelji bili su upoznati sa njihovim planovima.
Žizel i Žoakim imaju zajedničko dijete, dječaka, a bivša manekenka se porodila u februaru ove godine.
Žizel i Žoakim, instruktor džiju-džicua, prvi put su povezani u novembru 2022. godine, nakon što se Žoakim pridružio manekenki i njenoj djeci na putovanju u Kostariku, samo nekoliko nedelja nakon što je njen razvod od Toma Brejdija bio finalizovan.
