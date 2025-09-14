Terete ga da je izvršio krivično djelo teška krađa, a u spisima Osnovnog suda u Pljevljima navodi se da je taj osumnjičeni priznao krivicu.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Državljanin Srbije N.N. ostaće u pritvoru najmanje 30 dana, zbog sumnje da je krajem avgusta iz kuće Žabljačanina D.N. ukrao 7.300 eura, pa dio tog novca prokockao. Pred nadležnima je priznao krađu, pravdajući se da je dužan i da je zavisnik od kockanja, da uzima novac od zelenaša, te da ima dug od oko 10.000 eura i kredit u Srbiji.

Terete ga da je izvršio krivično djelo teška krađa, a u spisima Osnovnog suda u Pljevljima navodi se da je taj osumnjičeni priznao krivicu.

Pritvor mu je 2. septembra određen odlukom sudije za istragu pljevaljskog suda, a potvrđen prije dva dana Rješenjem vijeća Višeg suda u Bijelom Polju.

U odluci vijeća kojim je predsjedavala sutkinja Bojana Radović, a u kom su bile njene kolege Violeta Raičević i Dragan Dašić, piše da je sudija za istragu pravilno utvrdio da su se u konkretnom slučaju stekli svi zakonom propisani uslovi za određivanje pritvora.

Iza rešetaka je poslat zbog opasnosti od bjekstva i od ponavljanja krivičnog djela.

Sudije Višeg suda objašnjavaju da osnovana sumnja da je N.N. počinio krivično djelo proizilazi iz dokaza sadržanih u spisima predmeta, i to prije svega odbrane tog državljanina Srbije:

“...Koji je priznao izvršenje predmetnog krivičnog djela, u bitnom navodeći da je dana 29. 8. 2025. godine u popodnevnim časovima iz kuće D.N. koja se nalazi u mjestu Bosača, u Žabljaku, u kojoj je boravio, oduzeo novac u iznosu od 7.300,00 eura. Taj novac je oduzeo zato što je zavisnik od kocke. Iznos od 5.250,00 eura je donio u Pljevlja, u kuću u kojoj stanuje sa vjerenicom, preostali novac je potrošio većim dijelom na kocku, a 300,00 eura je poslao djeci u Novi Sad, a od tog novca kupio je i nešto hrane”...

U Rješenju je objašnjeno da osnovana sumnja proizilazi i iz ostalih dokaza sadržanih u spisima predmeta - iskaza svjedoka D. N., potvrde o privremeno oduzetim predmetima i potvrde o vraćanju privremeno oduzetih predmeta, prenose Vijesti.

“Osnovana sumnja predstavlja osnovni preduslov da bi se nekom licu odredio pritvor, dok će činjenica da li je okrivljeni zaista izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret biti utvrđena u daljem toku krivičnog postupka... Sud je u ovoj fazi postupka, a u okviru svojih zakonom propisanih ovlašćenja, na osnovu raspoloživih dokaza utvrdio da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni učinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, kako je to pravilno utvrdio i sudija za istragu, a materijalnu istinu u tom pogledu može utvrditi samo sudeće vijeće prvostepenog suda u daljem toku krivičnog postupka uz primjenu procesnog načela kontradiktornosti”, napisale su sudije, odbijajući žalbu branioca okrivljenog.

7.300 eura navodno je ukrao državljanin Srbije, pa dio prokockao, a potom pred nadležnima priznao krađu, pravdajući se da je dužan i da je zavisnik od kockanja, da uzima novac od zelenaša, te da ima dug oko 10.000 eura i kredit u Srbiji...

Vijeće je ocijenilo da, suprotno žalbenim navodima, sudija za istragu pravilno nalazi da postoje okolnosti za određivanje pritvora protiv okrivljenog, po oba osnova, pišu Vijesti.

“Pravilan je zaključak sudije za istragu da je neophodno određivanje pritvora zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, jer je riječ o državljaninu Republike Srbije, a da je od 2024. godine mijenjao mjesto boravišta, navodeći da je prvo boravio u Herceg Novom, zatim u Tivtu, Žabljaku i u Pljevljima, a da je dvije godine unazad živio na Malti, a posebno pri činjenici što je riječ o licu koje nema stalno zaposlenje, koje je razvedeno, te da njegova bivša supruga sa njihovo dvoje maloljetne djece živi u Novom Sadu. Navedene okolnosti u svojoj ukupnosti ukazuju da okrivljeni nije posebnim razlozima vezan za boravak u Crnoj Gori, te imajući u vidu životnu situaciju u kojoj se našao, to ga ne može ostaviti ravnodušnim u odnosu prema pravosudnim organima, pa sve navedeno u svojoj ukupnosti, i po nalaženju vijeća ovog suda, upućuje na zaključak da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljenog u slučaju da se nađe na slobodi”, piše u Rješenju.