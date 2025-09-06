Osnovno državno tužilaštvo u Baru kvalifikovalo je kao krivično djelo događaj od 4. septembra ove godine, kada je u fizičkom sukobu maloljetnika u Ulici Mila Boškovića u tom gradu lakše povrijeđen trinaestogodišnjak.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/Ilustracija

Kako je saopšteno iz Uprave policije, nakon što su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar dostavili spise predmeta, nadležna tužiteljka je ocijenila da postoje elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje za koje se tereti maloljetnik star 15 godina, zbog sumnje da je nasrnuo na maloljetnika starog 13 godina.

U sukobu je učestvovao i drugi maloljetnik, takođe star 13 godina, ali se protiv njega neće podnositi krivična prijava, jer je ispod granice krivične odgovornosti. Međutim, tužiteljka je ocijenila da postoji osnov sumnje da su njegovi roditelji, D.Ć. i B.P, počinili krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Policija će, kako je najavljeno, u redovnom postupku podnijeti krivične prijave protiv 15-godišnjaka, kao i protiv roditelja trinaestogodišnjaka koji je učestvovao u sukobu.

Incident se dogodio 4. septembra oko 9.15 časova, kada su dva maloljetnika fizički nasrnula na trinaestogodišnjaka, koji je zadobio povrede. Policija je odmah izašla na lice mjesta, a povrijeđenom je u Opštoj bolnici u Baru ukazana ljekarska pomoć, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

Nakon prijave događaja, policijski službenici su sproveli niz operativnih aktivnosti radi utvrđivanja svih činjenica i identifikovali učesnike. Od više osoba su prikupljena obavještenja, a kompletan predmet je proslijeđen tužilaštvu na ocjenu i dalje postupanje.