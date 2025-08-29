Mitropolija crnogorsko-primorske saopštila da je crkva Svetog arhangela Mihaila obijena po treći put od početka godine

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crkva Svetog arhangela Mihaila na groblju Gvozden Brijeg u Baru opet je obijena.

Kako je saopšteno iz Mitropolije crnogorsko-primorske, ta crkva obijena je po treći put od početka godine.

"Nepoznati počinilac je u noći između 28. i 29. avgusta provalio vrata od crkve, a potom obio kasu za prilog i opljačkao novac. Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, izvršila uviđaj i preduzela nadležne istražne radnje. Istraga je u toku", saopšteno je iz MCP.

Navode da je crkva prvi put obijena i opljačkana u januaru, a drugi put krajem jula, prenose Vijesti.