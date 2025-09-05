Policija je odmah, bez odlaganja, izašla na lice mjesta gdje je zatečeno dijete staro 13 godina sa povredama. Njemu je ukazana ljekarska pomoć u Opštoj bolnici u Baru gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

Izvor: Primorski portal

Juče su oko 09:15 časova službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar obaviješteni da je u ulici Mila Boškovića u Baru došlo do fizičkog sukoba nekoliko maloljetnih lica.

Policija je odmah, bez odlaganja, izašla na lice mjesta gdje je zatečeno dijete staro 13 godina sa povredama. Njemu je ukazana ljekarska pomoć u Opštoj bolnici u Baru gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

Policijski službenici su preduzeli niz intenzivnih operativnih aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja identifikovali lica koja su učestvovala u fizičkom sukobu - dva maloljetna lica stara 15 i 13 godina sa jedne i

povrijedjeno lice staro 13 godina sa druge strane.

Od više lica su prikupljena obavještenja na okolnosti ovoga događaja i sveukupni spisi predmeta su dostavljeni tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru na ocjenu i mišljenje, koja će se nakon uvida izjasniti o kvalifikaciji događaja.