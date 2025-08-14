Iz policije su dodali da je sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo ubistvo u pokušaju i naložio preduzimanje daljih aktivnosti u cilju rasvjetljavanja događaja.

Sedamnaestogodišnjak iz Nikšića uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi, sinoć je oko 22.00 časova dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviještena od strane zaposlenih u Hitnoj medicinskoj službi Nikšić da se u njihove prostorije javila osoba na ukazivanje ljekarske pomoći kome su konstatovane teške tjelesne povrede - više ubodnih rana u predjelu tijela.

"Preduzimajući intenzivne aktivnosti na terenu službenici nikšićke policije došli su do saznanja da je sinoć na Trgu slobode u Nikšiću došlo do fizičkog sukoba između oštećenog osamnaestogodišnjaka i jednog nepoznatog lica, kada je ovo lice oštećenom nanijelo više ubodnih rana", ističe se u saopštenju.

Iz policije su dodali da je sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo ubistvo u pokušaju i naložio preduzimanje daljih aktivnosti u cilju rasvjetljavanja događaja.

Kako se navodi u saopštenju, na licu mjesta je izvršen uviđaj, pronađeno je sredstvo izvršenja krivičnog djela koje je izuzeto, te su od određenog broja osoba prikupljena obavještenja na zapisnik na okolnosti događaja.

"Niz preduzetih operativno taktičkih radnji rezultirao je identifikacijom izvršioca - maloljetnik star 17 godina iz Nikšića koji je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju. On je danas priveden na dalju nadležnost postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uz krivičnu prijavu", zaključuje se u saopštenju.