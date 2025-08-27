Nikšićka policija podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu krivične prijave protiv tri osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su naveli, K.V. (48) se na teret stavlja krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje koje je, kako se sumnja, izvršio tako što je kao investitor u mjestu Kličevo u maju 2023. godine otpočeo gradnju objekta bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje.

Takođe, krivična prijava podnijeta je i protiv D.D. (41) iz Nikšića.

Iz policije su saopštili da se sumnja da je D.D. izvršio krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje tako što je u avgustu zloupotrijebio bankovnu karticu jedne osobe, koristeći je za plaćanje robe u trgovinskim objektima na teritoriji Nikšića, Danilovgrada i Podgorice i u online trgovini.

Tom prilikom je potrošio oko 660 eura, te u tom iznosu sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala podnijeli su krivičnu prijavu i protiv B.R. (43) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

“On je doveo u zabludu nadležni organ – Ministarstvo unutrašnjih poslova, PJ Nikšić podnoseći zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a tom prilikom navodeći neistiniti razlog podnošenja ove prijave”, zaključuju iz policije.