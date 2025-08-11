Policija u Danilovgradu je jutros uhapsila Nikšićanina S.G. (48) koji je upravljao teretnim motornim vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 4,36 g/kg, saopšteno je iz Uprave policije.
Navode da ga je sudija za prekršaje kaznio sa 60 dana zatvora.
