Policija u Danilovgradu je jutros uhapsila Nikšićanina S.G. (48) koji je upravljao teretnim motornim vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 4,36 g/kg, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: mondo.rs

Navode da ga je sudija za prekršaje kaznio sa 60 dana zatvora.