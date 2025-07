Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv M.Đ. zbog sumnje da je pomagao osumnjičenom za ubistvo u pokušaju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Incident se desio 26. aprila, dva sata iza ponoći, u jednom lokalu u Nikšiću. gdje je došlo do sukoba više osoba, u kojem je P.K. (41) zadobio teške povrede u vidu ubodnih rana u predjelu abdomena.

Te večeri M.Đ. je bio angažovan kao DJ u tom lokalu.

U saopštenju Uprave policije podsjećaju da se nakon tog događaja došlo do saznanja da su u fizičkom sukobu učestvovali operativno interesantna osoba A.K. (47), član jedne organizovane kriminalne grupe A.M. (40), M.J. (38), takođe član jedne organizovane kriminalne grupe, kao i S.I. (37) i P.K. (41) sa jedne, te operativno interesantna osoba L.M. (28), kao i L.B. (21), Đ.P. (28), A.K. (22) i još dva tada nepoznata lica sa druge strane.

"Kao izvršioca krivičnog djela ubistvo u pokušaju policija je identifikovala tada L.M., dok je A.K. (48), M.J., A.M., A.I., L.B. Đ.P. i A.K. (22) na teret stavljeno krivično djelo učestvovanje u tuči. Te su oni procesuirani istog dana, 26. aprila. Dalje preduzetim nizom aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju ovoga događaja, policija je došla do sumnje da je nakon ovog incidenta od izvršioca L.M. sredstvo izvršenja krivičnog djela - nož, preuzeo M.Đ. u namjeri da ga prikrije i na taj način pomogne izvršiocu. On je ove večeri bio angažovan na pružanju usluga DJ-a", saopšteno je iz policije.

Protiv M.Đ. je 9. jula po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

"Takođe identifikovana su još dva prethodno nepoznata lica K.J. (21) I S.M. (23) i protiv njih je 5. maja podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšića su procesuiranjem i ovih ica rasvijetlili cjelokupni događaj i procesuirali sve učesnike incidenta koji se dogodio u ugostiteljskom objektu u Nikšiću 26. aprila", saopšteno je.