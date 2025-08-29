Iz Uprave policije saopštili su da su na graničnim prelazima Božaj i Šćepan polje uhapšene dvije osobe, od kojih su oduzeta vozila i narkotici.

Izvor: Uprava policije

Granična policija je juče na nekoliko graničnih prelaza oduzela automobile i manju količinu narkotika, a uhapšene su dvije osobe, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako su naveli, na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali su L.L. (30) koji je upravljao automobilom marke „Audi“, registarskih oznaka Velike Britanije.

Tokom granične provjere vozila na drugoj liniji graničnih provjera, kontrolom broja šasije pomoću specijalističkog uređaja ustanovljeno je nepoklapanje sa brojem šasije sa saobraćajne dozvole.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu vozilo oduzeto radi sprovođenja dodatnih provjera i odgovarajućih vještačenja nakon čega će izvršiti pravnu kvalifikaciju djela”, navodi se u saopštenju UP.

Na graničnom prelazu Šćepan Polje, dodaju iz policije, kontrolisan je Ž.M. (59), državljanin Bosne i Hercegovine koji je upravljao vozilom marke „BMW“ bosanskih registarskih oznaka.

Iz policije su naveli da je provjerom policijskih službenika granične policije u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica utvrđeno da se taj automobil potražuje na međunarodnom nivou od Austrije, pa je oduzet i predat na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić.

Osim toga, službenici Stanice granične policije Ulcinj su na graničnom prelazu Sukobin kontrolom dvije osobe pronašli droge, te ih uhapsili.

Pregledom M.N.A. (21), francuskog državljanina, te vozila kojim je upravljao, policija je pronašla manju količinu hašiša.

“Protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga i on je uhapšen”, dodaju iz policije.

Takođe na ulazu u Crnu Goru, na istom graničnom prelazu, granična policija izvršila je kontrolu L.S. (43), kosovskog državljanina koji je upravljao automobilom marke “Volkswagen”.

Kod njega je, zaključuje se, pronađeno manje pvc pakovanje sa sadržajem materije za koju se sumnja da je marihuana, te je on uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.