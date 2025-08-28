Sumnja se da su krivično djelo neovlašćena eksploatacija i oštećenje pri eksploataciji riječnog nanosa izvršili A.S. (54) i I.S. (28)

Izvor: Vlada Crne Gore

U nastavku predmeta kodnog naziva „Kajak“, službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, u saradnji inspektorima za vode, u cilju borbe protiv ekološkog kriminala, uz koordinaciju tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu protiv još dva lica zbog eksploatacije riječnog nanosa.

Sumnja se da su krivično djelo neovlašćena eksploatacija i oštećenje pri eksploataciji riječnog nanosa izvršili A.S. (54) i I.S. (28) na način što su, u mjestu Šarike, u neposrednoj blizini puta ka Vodoizvorištu Bolje sestre, na katastarskoj parceli koja je klasifikovana kao šuma VI klase - državno zemljište, izvršili iskop šljunkovitog

materijala, upotrebom radne mašine - rovokopač, koji su zatim prisvojili na način što su predmetni materijal utovarili u kamion, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Podsjećamo da su kroz ovaj predmet, u saradnji sa službenicima Regionalnog Vodovoda - Crnogorsko primorje, a u skladu sa definisanim prioritetima Biroa za operativnu koordinaciju u borbi protiv ekološkog kriminala, 17. avgusta procesuirana za isto krivično djelo još četiri lica - D.Ć. (40), A.K. (45), D.R. (26) i S.R. (48), koji su zatečeni u blizini korita rijeke Morače u mjestu Mitrovići u Zeti u toku nelegalne eksploatacije šljunka mašinom, nakon čega su šljunak utovarali u kamion radi njegove dalje eksploatacije.

Ova akcija jasno pokazuje posvećenost i odlučnost nadležnih institucija u borbi protiv

uništavanja životne sredine i nezakonitog korištenja prirodnih resursa Crne Gore. Svaki

pokušaj ekološkog kriminala će biti otkriven i strogo sankcionisan, bez izuzetka.