Navodi se da je beranska policija, po prethodno dobijenoj naredbi Višeg suda u Bijelom Polju, pretresla porodične kuće i pomoćne objekte koje operativno bezbjednosni V.D. koristi u mjestu Dolac i u selu Veliđe.

Izvor: Uprava policije

Beranska policija, pretresom kod V.D. (20), pronašla je 30 pakovanja marihuane i improvizovanu laboratoriju sa 50 sadnica, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se dodaje, pretresom u naselju Dolac policija je pronašla 30 manjih pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je marihuana, ukupne mase oko 100 grama.

“Pretresom prostorija koje V.D. koristi u selu Veliđe pronađena je improvizovana laboratorija za uzgoj marihuane u kojoj je pronađeno 50 sadnica stabljika kanabisa sa pratećom opremom neophodnom za uzgoj, kao i 33 sjemenke te droge”, kazali su iz policije.

Oni su naveli da su stabljike i droga izuzeti i biće predmet odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru Uprave policije.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgrici koji je kvalifikovao krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga po čijem je nalogu protiv V.D. podnijeta krivična prijava, dok policija za njim intenzivno traga”, kaže se u saopštenju.