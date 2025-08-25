Beograđanin U.S. (25) kažnjen je novčanom kaznom od 2.000 eura, zbog omalovažavanja policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Budva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je, kako je “Vijestima” nezvanično potvrđeno, odluka predsjednika Suda za prekršaje u Budvi, sudije Marka Đukanovića.

Kako nezvanično saznajemo, Sud za prekršaje će donijeti i mjeru protjerivanja iz Crne Gore na godinu dana.

Beograđanin je odmah platio kaznu, kako prenose Vijesti.

Prema saznanjima "Vijesti", U.S. je jutros u hodniku stanice OB Budva omalovažavao policijske službenike R.T i M.B. upućujući im riječi “vi ste špijuni i cinkaroši”. Mladić je nastavio sa omalovažavanjem na stepeništu policijske stanice obraćajući se policajcima riječima: "Pi… jedne u usta vas j….". Sa omalovažanjem je nastavio i iz pritvorske prostorije u prizemlju OB Budva, kada je policajcima M.B, M.B, R.T. i D.L. uputio riječi: “majku vam j…., oca vam j…., ćerke vam j….., , zapamtićete me klošari jedni, špijuni, šip.... jedni”.