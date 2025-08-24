Dječak se nalazio najmanje 50 metara vazdušne linije od mjesta gdje je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal koji je odletio, pogodio u zglob ruke
Trinaestogodišnji dječak teško je povrijeđen, nakon što je eksplodirala boca sa kiseonikom, na pultu gdje ronioci drže opremu, saznaju "Vijesti".
Incident se desio na plaži Ploče, u kotorskoj opštini.
Dječak se nalazio najmanje 50 metara vazdušne linije od mjesta gdje je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal koji je odletio, pogodio u zglob ruke.
On je nakon ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu.
Riječ je o turisti iz inostranstva, porijeklom iz Crne Gore, prenose Vijesti.