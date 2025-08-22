Utvrđeno da nije podnio prijavu boravka u policiji u mjestu u kome namjerava da boravi u roku od 24 časa, a on je u Crnu Goru ušao 11. avgusta i nigdje nije prijavio boravak

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Državljaninu Velike Britanije B.G. K.(29) provešće u spuškom zatvoru četiri dana, nakon čega mu je određena zaštitna mjera protjerivanja iz Crne Gore na godinu dana.

To je, kako je "Vijestima" potvrđeno, odluka predsjednika Suda za prekršaje u Budvi, sudije Marka Đukanovića koji je danas saslušao okrivljenog protiv koga je budvanska policija podnijela prekršajnu prijavu.

Naime, juče u službenim prostorijama inspektora za strance u Budvi, kako je "Vijestima" rečeno, policijski službenik je utvrdio da britanski državljanin nije podnio prijavu boravka u policiji u mjestu u kome namjerava da boravi u roku od 24 časa, a on je u Crnu Goru ušao 11. avgusta i nigdje nije prijavio boravak.

Time je počinio prekršaj Zakona o strancima.

Sudija Đukanović izrekao je novčanu kaznu od 125 eura, koja je preinačena u zatvorsku kaznu od četiri dana, jer britanski držsvljanin nije imao novca da plati.