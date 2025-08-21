Policija je u Budvi kontrolisala maloljetno lice staro 17 godina i kod njega je ovom prilikom pronađena manja količina opojne droge kokain

Preduzimajući mjere i radnje na suzbijanju ulične prodaje opojne droge i održavanja stabilnog stanja bezbjednosti, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Budva su, nakon preduzetog niza aktivnosti, a u saradnji i po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode maloljetnika kod kojeg je pronađena opojna droga, saopštili su iz Uprave policije.

Naime, policija je u Budvi kontrolisala maloljetno lice staro 17 godina i kod njega je ovom prilikom pronađena manja količina opojne droge kokain.

Osim toga, preduzimajući dalje službene radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici budvanske policije locirali su apartman u kojem boravi ovo lice i izvršili pretres. Pronađeno je još oko 15 grama materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain, kao i vaga za precizno mjerenje, dodali su iz policije.

Sa svim navedenim upoznat je tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu maloljetnik lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.