Sumnja se da je R.V. tokom 2024. godine iskoristio teško imovinsko stanje jednog sugrađanina i od njega pozajmio 32.000 eura, uz ugovaranje nesrazmjerne imovinske koristi, oštećeni je u narednih godinu dana trebao vratiti 102.000 eura.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, uhapsili su R.V. (44) iz tog grada, koji se sumnjiči za krivično djelo zelenaštvo, kao i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Takođe, tokom 2025. godine, R.V. je istoj osobi pozajmio dodatnih 30.000 eura pod sličnim uslovima”, kazali su iz Uprave policije.

Policija je, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi R.V, zaplijenila pištolj u ilegalnom posjedu, lovački patron, spise sa podacima, laptop i mobilni telefon.

Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična djela zelenaštvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.