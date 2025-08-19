Sumnja se da ih je advokat oštetio za više od 156 hiljada eura.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policija je saopštila da je uhapsila advokata Borisa Bodirogu (43) iz Herceg Novog i protiv njega Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivična djela zloupotreba povjerenja u produženom trajanju u sticaju sa krivičnim djelom prevara u produženom trajanju na štetu državljana Danske i Rusije, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 156.000 eura.

“Naime, B.B. je krivično djelo zloupotreba povjerenja u produženom trajanju izvršio na način što je, zastupajući imovinske interese oštećenog lica – ruskog državljanina, u svojstvu advokata, zloupotrijebio ovlašćenja u pogledu raspolaganja novčanim sredstvima u ukupnom iznosu od 60.250 eura, koje je oštećeni 10. maja 2024. godine uplatio na račun B.B. isključivo u svrhu plaćanja kupoprodajne cijene za nepokretnost – stan u Herceg Novom, koji je namjeravao da kupi od jednog pravnog lica sa kojim je zaključio ugovor o prodaji 5. juna 2024. godine”, navodi policija.

B.B. je, dodaju, klijenta prvobitno doveo u zabludu tako što mu je predao lažni prepis lista nepokretnosti u kojem se navodi da je oštećeni vlasnik pomenutog stana.

“Nakon što je pravno lice – prodavac stana, zbog neplaćanja raskinulo kupoprodajni ugovor 31. oktobra 2024. godine, oštećeni je tražio od B.B. da mu vrati uplaćeni iznos novca, nakon čega ga je B.B. doveo u zabludu da su mu računi blokirani usljed dospjelih kredita i finansijskih obaveza. B.B. je u narednom periodu oštećenom u dva navrata, na ime duga, predao ukupno 31.000 eura, dok preostali iznos novca do dana podnošenja prijave nije vratio”, objašnjava policija.

On je, ističe policija, na ovaj način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, dok je oštećenom licu nanio materijalnu štetu u iznosu od oko 29.500 eura.

Drugo djelo koje se prijavljenom stavlja na teret – zloupotreba povjerenja u produženom trajanju, B.B. je izvršio na način što je, zastupajući imovinske interese oštećenog – državljanina Danske sa privremenim boravkom u Herceg Novom, zloupotrijebio ovlašćenja, te je sa računa privrednog društva u vlasništvu oštećenog lica, bez njegove saglasnosti i znanja, u periodu od kraja 2021. do sredine 2023. godine, odobravao transkacije na račun drugih privrednih društava, odobravao i realizovao transakcije na lični račun i vršio isplate novca u gotovini, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist i time nanio štetu privrednom društvu u ukupnom iznosu od oko 23.000 eura.

“Osim toga, B.B. se sumnjiči da je zloupotrebom odnosa povjerenja, od oštećenog državljanina Danske, u kontinuitetu uzimao pozajmice u ukupnom iznosu od preko 104.000 eura, dovodeći i održavajući ga u zabludi da će mu vratiti novac, čime je počinio krivično djelo prevara u produženom trajanju”, dodaje policija.