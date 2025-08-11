Plavljanska policija u okviru planske akcije „Prosjak“ usmjerene na sprečavanje krivičnih djela trgovine ljudima, identifikovala je i uhapsila B.I. (46) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima na štetu maloljetne unuke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Naime, preduzimajući operativne aktivnosti, službenici policije u Plavu su zatekli djevojčicu uzrasta četiri godine kako od prolaznika prosi novac koji potom predaje svojoj babi, B.I”, saopštila je Uprava policije (UP).

Po nalogu državnog tužioca, B.I. je luhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo trgovina ljudima, na štetu maloljetne unuke, na način što je, zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, djevojčicu prisiljavala na prosjačenje.

“Osumnjičena će uz krivičnu prijavu biti sprovedena državnom tužiocu na dalju nadležnost”, kazali su iz policije.