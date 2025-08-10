M.A. se potražuje po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpola Ankara, zbog sumnje da je izvršio krivična djela pokušaj ubistva sa namjerom i namjerno nanošenje tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Službenici Sektora granične policije su danas na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, prilikom kontrole putnika na liniji Podgorica-Beograd, lišili slobode turskog državljanina M.A.(30).

M.A. se potražuje po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpola Ankara radi vođenja krivičnog postupka shodno naredbi Višeg suda iz Karsiyaka od 8.5.2025.godine, zbog sumnje da je izvršio krivična djela pokušaj ubistva sa namjerom i namjerno nanošenje tjelesne povrede.

Nakon što su službenici NCB Interpola Podgorica potvrdili identitet ovog lica, ono će u zakonom propisanom roku biti sprovedeno sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora.