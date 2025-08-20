Dvostruki ubica Uroš Jegdić, koji je iz psihijatrijske ustanove zbog “propusta” puštan na slobodu, ostatak kazne provešće u spuškom zatvoru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

To je odlučio podgorički Viši sud, koji je juče naložio sprovođenje Jegdića u Zatvor za duge kazne u Spužu, saopštio je “Vijestima” predsjednik tog suda, sudija Zoran Radović.

Uprkos tome, osuđeni za dvostruko ubistvo, do juče poslije podne nije bio premješten u ćeliju spuškog zatvora, rečeno je “Vijestima” nezvanično iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Jegdić je u Višem sudu u Podgorici 5. novembra 2018. godine osuđen na 20 godina zbog ubistva komšija, bračnog para Dušana (64) i Bosiljke Kalezić (52). Ubio ih je na spavanju, u barskom naselju Šušanj..., kako prenose "Vijesti".

Nakon zločina saopšteno je da je optuženi djelovao u “stanju bitno smanjene uračunljivosti”.

Uz zatvorsku kaznu izrečena mu je mjera obaveznog liječenja, smješten je u Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota” odakle su, navodno greškom, počeli da ga puštaju na slobodne dane.

Da dvostruki ubica slobodno šeta otkriveno je početkom 2025. godine, kada je sin ubijenih Lazar Kalezić to prijavio nadležnima.

Jegdiću je to omogućeno jer su neki od ljekara u “Dobroti” navodno zaboravili da je riječ o osuđeniku, pa su mu odobravali slobodne dane, odnosno liječenje u kućnim uslovima, kako prenose "Vijesti".

Nakon što su “Vijesti” 2. jula objavile tu informaciju, podgorički Viši sud formirao je predmet radi ispitivanja dalje opravdanosti trajanja mjere bezbjednosti - obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, dok je kotorsko tužilaštvo počelo da ispituje eventualnu odgovornost ljekara za Jegdićevo puštanje.

Ročište u tom predmetu održano je 7. jula i istog dana okončano, a tek juče naloženo je da ga prebace u ćeliju spuškog zatvora.

“U vezi s Vašim pitanjem od 17. 8. 2025. godine, obavještavamo Vas da je rješenjem ovog suda Kv. br. 325/25 od 10. 7. 2025. godine, koje je postalo pravosnažno dana 11. 8. 2025. godine, obustavljeno dalje sprovođenje mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju - Dobrota, izrečene osuđenom Jegdić Urošu, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tač. 8 KZCG, presudom ovog suda Kv. br.112/17 od 5. 11. 2018. godine i određeno upućivanje osuđenog na izdržavanje preostalog dijela izrečene kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Nadalje, dopisom od 19. 8. 2025. godine, naloženo je sprovođenje osuđenog Jegdić Uroša u Zatvor za duge kazne”, odgovorio je “Vijestima” juče Radović.

Prije nego je liječenje u psihijatrijskoj klinici ukinuto, Jegdiću je mjera obaveznog liječenja produžavana od donošenja presude.

Posljednji put to je učinjeno 24. januara prošle godine, objasnili su ranije “Vijestima” iz Višeg suda u Podgorici.

Da taj dvostruki ubica više ne mora boraviti u “Dobroti” indirektno su i najavili iz Ministarstva zdravlja, kojim rukovodi Vojsilav Šimun (PES), u dopisu porodici stradalih, poslatom 21. marta ove godine.

“U konačnom, doktor Aleksandar Mačić navodi da smatraju da je liječenje pomenutog pacijenta završeno i da su u odgovoru Višem sudu apelovali da se preinači postojeća mjera u mjeru liječenja u vanbolničkim uslovima, odnosno da se vrati u UIKS radi daljeg odsluženja kazne”, stoji između ostalog u tekstu tog ministarstva kojim su odgovorili kako je došlo do toga da Jegdić slobodno šeta...

Iz tog vladinog resora porodici stradalih pisali su desetak dana nakon što su to učinili iz Višeg suda, takođe navodeći da im je rečeno da je u pitanju nenamjerni propust, do kog je došlo zbog “personalnih promjena na sudskom odjeljenju”...

I resor kojim Šimun rukovodi tada je skanadlozni propust pravdao prenatrpanošću odjeljenja na kom su osuđeni pacijenti, kako prenose "Vijesti".

“U dostavljenom izjašnjenju, direktor Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” Kotor, dr Aleksandar Mačić, obavijestio je Ministarstvo zdravlja da se radi o nenamjernom propustu, te da, zbog personalnih promjena na sudskom odjeljenju doktor, koji sada vodi odjeljenje, nije bio svjestan da lice Jegdić Uroš ima istovremeno izrečenu kaznu zatvora i mjeru liječenja, s obzirom na to da boravi na odjeljenju već šest godina. Doktor je bio uvjeren da Jegdić ima samo mjeru liječenja, te da kao pacijent (mjere liječenja u zdravstvenoj ustanovi) ima pravo na izlazak van bolnice kada se za to steknu uslovi, odnosno kada u kontinuitetu bude dobro, što je i ovoga puta bio slučaj”, napisali su iz tog ministarstva.

Dodali su i da ih je dr Mačić obavijestio da se zbog konstantnog pritiska od strane pravnog sistema takve greške dešavaju zbog velike preopterećenosti sudskog odjeljenja usljed hroničnog nedostatka mjesta.

“Te da su iz tog razloga doktori primorani da neke pacijente šalju na takozvane adaptacione vikende - kući, jer ako to ne bi uradili, rad na odjeljenju bio bi nemoguć, te bi morali da prekinu prijem sudskih pacijenata na duže vrijeme.”

Sin stradalih Lazar Kalezić, ranije je, u razgovoru za “Vijesti”, konstatovao da o “profesionalizmu” doktora u Dobroti govori i činjenica da su u Izvještaju za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite našli da imaju pravo da pacijenta puštaju na adaptacione vikende u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja i da po sopstvenom nahođenju mijenjaju pravosnažnu presudu Višeg suda:

“Iako se u prethodnom izvještaju dr Mačić izvinjava na propustu, navodi da je to greška predmetnog ljekara koji nije znao da pacijent ima mjeru i liječenja i čuvanja, već su mislili da je samo na liječenju”...

Kotorsko tužilaštvo još ne saopštava ko je iz psihijatrijske ustanove “Dobrota” odgovoran za to što se dvostruki ubica povremeno slobodno šetao državom.

“Vijestima” je iz tamošnjeg Osnovnog državnog tužilaštva 21. jula rečeno da odluka još nije donesena i da je predmet i dalje u izviđaju.

Iz podgoričkog Višeg suda ranije su saopštili “Vijestima” da su oni alarmirali tužioce, nakon što ih je sin pokojnih Kalezića mejlom obavijestio da osuđeni Jegdić dobija slobodne dane...

“Viši sud u Podgorici je od strane sina oštećenih, pokojnih D. K. i B. K., mejlom obaviješten da osuđeni U. J., koji se po osnovu presude ovog suda...nalazi u ZU - Specijalnoj bolnici za psihijatriju ‘Dobrota’ Kotor, dobija slobodne dane, odnosno napušta prostorije ustanove u pratnji porodice. S tim u vezi, sud je odmah tražio izjašnjenje direktora ZU Specijalne bolnice za psihijatriju ‘Dobrota’ Kotor, a nakon dobijenog izjašnjenja, dana 10. 3. 2025. godine mejl sina oštećenih, zajedno s pribavljenim izjašnjenjem direktora ZU Specijalne bolnice za psihijatriju ‘Dobrota’ Kotor, dostavio nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje”, navode oni u odgovorima “Vijestima”.