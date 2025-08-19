Državljanin Srbije napadnut je tokom večere sa poslovnim partnerom, Budvaninom M. K., koji je operativno interesantno lice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budvanska policija utvrđuje ko je sinoć, ispred jednog restorana u Reževićima, pretukao N. R. i nanio mu teške tjelesne povrede.

Prema saznanjima Vijesti iz Uprave policije, do povreda je došlo kada je izašao ispred restorana, navodno da telefonira.

Na restoranskom parkingu napalo ga je i pretuklo više osoba. Nakon toga je transportovan u Klinički centar u Podgorici.

Iz Uprave policije Vijestima je nezvanično rečeno da im je događaj prijavljen i da rade na njegovom rasvjetljavanju.

Prema nezvaničnim informacijama, pretučeni N. R. i Budvanin su prethodnih mjeseci pokušavali da zatvore finansijsku konstrukciju i kupe jednu budvansku diskoteku.