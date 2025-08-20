Rožajska policija podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu krivičnu prijavu protiv firme „I“ d.o.o. Rožaje i dvije osobe zbog sumnje da su izvršili krivična djela utaja poreza i doprinosa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, zajedno sa službenicima Sektora za finansijsko obavještajne poslove, a u saradnji sa službenicima Poreske uprave, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti, u koordinaciji sa rukovodiocem Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, podnijeli su krivičnu prijavu protiv firme „I“ d.o.o. Rožaje, osnivača i izvršnog direktora navedene firme, H.Z. (64) i ovlašćene osobe S.Z. (44) zbog sumnje da su izvršili krivična djela utaja poreza i doprinosa”, saopštila je Uprava policije (UP).

Sumnja se da su pravno lice „I“ d.o.o. Rožaje i fizička lica H.Z. i S.Z. izvršenjem pomenutih krivičnih djela, po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica, pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od skoro 70.000 eura i za isti iznos novca materijalno oštetili budžet Crne Gore.

“H.Z. i S.Z, kako se sumnja, postupajući u ime i za račun pravnog lica “I” d.o.o. Rožaje, kontinuirano tokom 2016., 2017., 2018., 2019. i 2024. godine, u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, podizali novac u gotovini sa računa prijavljenog pravnog lica, podizali novac preko ATM uređaja putem platne kartice, plaćali razne usluge platnom karticom prijavljenog pravnog lica preko POS terminala, bez adekvatne poslovne dokumentacije, pravdajući podignutu gotovinu odlukama o povlačenju ostvarene dobiti i ugovorima o pozajmicama, na koje nije obračunat i plaćen porez”, zaključuju iz policije.