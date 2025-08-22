Kako se navodi u saopštenju službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su 16. avgusta, shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, kao i saglasnosti tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi L.V.

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv L. V., člana organizovane kriminalne grupe nakon što mu je oduzeta manja količina marihuane i kokaina, te preko 43 grama MDMA i tablete sa liste opijata, saopšteno je iz Uprave policije.

"Tada su policijski službenici pretresom pronašli i oduzeli manju količinu opojne droge marihuana, opojne droge kokain, preko 43 grama MDMA i tablete sa liste opijata. Za L.V. je tada raspisana potraga i on je danas lociran u Ulcinju, odakle je od strane službenika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj sproveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva na dalje postupanje", navodi se u saopštenju.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama L.V. stiču elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te da se protiv ovog lica krivična prijava podnese u redovnom postupku.

"Policijski službenici Uprave policije nastavljaju nesmanjenim intenzitetom planske aktivnosti usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa, njima bliska i operativno interesantna lica u cilju održavanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta i očuvanja sigurnosti građana i turista koji borave u Crnoj Gori", zaključeno je u saopštenju.