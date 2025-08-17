Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena eksploatacija šljunka i oštećenje pri eksploataciji riječnog nanosa.

Izvor: Uprava policije

Službenici podgoričke su, u saradnji sa direktorom Regionalnog Vodovoda – Crnogorsko primorje Krstom Radovićem i službenicima, a u skladu sa definisanim prioritetima Biroa za operativnu koordinaciju u borbi protiv ekološkog kriminala, danas sproveli akciju “Kajak” u Zeti i po nalogu i u saradnji sa tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili četiri osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena eksploatacija šljunka i oštećenje pri eksploataciji riječnog nanosa.

“Naime, u blizini korita rijeke Morače u mjestu Mitrovići u Zeti, policijski službenici danas su zatekli na dvije pozicije po dvije osobe u toku nelegalne eksploatacije šljunka mašinom, nakon čega su šljunak utovarali u kamion radi njegove dalje eksploatacije”, saopšteno je iz Uprave policije.

Na jednoj poziciji zatečen je D.Ć. (40) i A.K. (45), dok su na drugoj poziciji zatečeni D.R. (26) i S.R. (48). Po pozivu policijskih službenika na lice mjesta izašao je i vodoprivredni inspektor koji je sačinio zapisnik, te je sa svim upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama ovih lica stiču elementi navedenih krivičnih djela.

“Ova aktivnost još jedna je potvrda odlučne, koordinisane, beskompromisne borbe protiv ekološkog kriminala i devastacije prirode nadležnih organa u cilju zaštite prirodnih resursa Crne Gore. Svaki vid ekološkog kriminala će biti sankcionisan bez izuzetka”, zaključuje se u saopštenju.