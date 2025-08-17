Slobode su lišeni S.K. (19), I.M. (19) i F.J. (21)

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog kriminala Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, izvršili su pretrese na nekoliko lokacija na teritoriji Glavnog grada, te su u saradnji i po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišena slobode tri lica koja se sumnjiče za krivična djela zelenaštvo, dok će u odnosu na jedno lice biti cijenjeni elementi krivičnog djela ili prekršaja zbog

posjedovanja droge.

Naime, slobode su lišeni S.K. (19), I.M. (19) i F.J. (21) jer su, kako se sumnja, u dužem vremenskom periodu, koristeći nuždu i lakomislenost oštećenog lica, u više navrata istom pozajmljivali novac, a od njega zahtjevali na ime zelenaškle kamate određeni iznos novca i na taj način za sebe su pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Osim toga, policija je izvršila pretres prostorija koje koriste M.M. (20) i maloljetno lice staro 17 godina. Ovom prilikom je pronađena materija za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne mase oko 60 grama, o čemu je upoznat dežurni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Od maloljetnika je prikupljeno obavještenje na zapisnik, dok će oduzeta materija biti upućena na odgovarajuća vještačenja. Cjelokupni spisi ovog predmeta dostavljeni su na ocjenu i mišljenje postupajućem tužiocu, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.