Navedene aktivnosti rezultat su kontinuiranog intenzivnog međunarodno operativnog rada nadležnih organa na lociranju i lišenju slobode lica za kojima su raspisane međunarodne potjernice.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Juče su po međunarodnim potjernicama Crne Gore i Republike Hrvatske lišene slobode tri osobe zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, teška tjelesna povreda i nezakonit ulazak u zemlje EU.

Naime, u Republici Srbiji slobode je lišen državljanin Crne Gore D.N. (54) po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Podgorica radi njegovog prisustva krivičnom postupku koji se vodi protiv istog, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, kao i krivično djelo krijumčarenje u produženom trajanju, u saizvršilaštvu. Protiv njega je Specijalno državno tužilaštvo podnijelo krivičnu prijavu zbog sumnje da je član kriminalne grupe koja je u toku 2020. i 2021. godine u Crnoj Gori i drugim državama sprovodila aktivnosti krijumčarenja cigareta iz Luke Bar u države EU. Njemu je od strane nadležnog pravosudnog organa u Republici Srbiji određen ekstradicioni pritvor.

Takođe, po međunarodnoj potjernici raspisanoj od strane NCB Interpol-a Podgorica, juče je u Njemačkoj slobode lišen državljanin Crne Gore Z.T. (47). Potjernica za ovim licem raspisana je na osnovu naredbe Osnovnog suda u Rožajama zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda. Njemu je od strane nadležnih pravosudnih organa u Njemačkoj određen ekstradicioni pritvor i on će nakon sprovedenog

ekstradicionog postupka biti izručen Crnoj Gori.

Na graničnom prelazu Šćepan Polje policija je juče lišila slobode državljanina Bosne i Hercegovine A.B. (42) shodno međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Zagreb, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred Općinskim sudom u Rijeci zbog nezakonitog ulaska u zemlje EU. Za ovo djelo je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od osam godina. A. B. će u zakonom propisanom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici u cilju određivanja ekstradicionog pritvora.

Navedene aktivnosti rezultat su kontinuiranog intenzivnog međunarodno operativnog rada nadležnih organa na lociranju i lišenju slobode lica za kojima su raspisane međunarodne potjernice. Sa ovakvi aktivnostima policija nastavlja i u narednom periodu, u cilju očuvanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta kako u nacionalnim tako i u međunarodnim okvirima.