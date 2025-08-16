Podgoričanin Miloš Perović (69) uhapšen je prije dva dana zbog sumnje da je kršio javni red i mir na štetu sugrađanina Žarka Rakčevića, a onda je priveden sudiji za prekršaje, saznaju “Vijesti”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Perović je nekadašnji vlasnik firme “Euromix Trade” iz Podgorice koja je imala započeto gradilište hotela u Petrovcu, ali ga je izgubila nakon višegodišnjeg spora jer njemačkoj finansijskoj instituciji DEG nije vratila kredit, saznaju “Vijesti”.

Incident se desio u prostorijama javnog izvršitelja Aleksandre Tomković u Podgorici, gdje je trajala druga prodaja zgrade i zemljišta, koje je na osnovu duga preuzeo DEG, usmenim javnim nadmetanjem. Perović je sa još nekim osobama ušao u tu kancelariju i vrijeđao i prijetio Rakčeviću jer je između više ponuđača dao najbolju ponudu.

Prijavu protiv njega je podnio Rakčević, jer se kako je kazao boji za svoju i bezbjednost porodice. Nije prihvaćeno da se protiv Perovića vodi krivična istraga već je priveden zbog kršenja odredbi člana 7 zakona o javnom redu i miru u kojem piše da se ko na javnom mjestu vrijeđa drugog ili se drsko ponaša, može kazniti sa 100 do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana, kao i u vezi sa drugim stavom “ko na javnom mjestu grubo vrijeđa drugog ili se na drugi način ponaša naročito drsko, bestidno ili uvrjedljivo, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana”.

“Vijesti” su povodom ovog incidenta kontaktirale Perovića, ali je rekao da zbog poslovnih obaveza ne može komentarisati događaj.

Njemačka finansijska institucija DEG je kao izvršni povjerilac, shodno pravosnažnim presudama domaćih i inostranih sudova preko javnog izvršitelja prodavala nepokretnosti dužnika kompanije “Euromix Trade”.

Rakčević je “Vijestima kazao da je ovo u poslednjih 15 dana bila druga prodaja nepokretnosti koje se nalaze neposredno ispred njegovog hotela “Vile Oliva” u Petrovcu.

“Preko deceniju, ispred našeg hotela, na obali mora, zjape sagrađene sablasne betonske konstrukcije lamele C površine 12.205 kvadrata i još veća zgrada lamela B. Napušteni i zapušteni betonski monstrumi C na šest etaža sagrađen je mimo zakona, bez građevinske dozvole i tokom proteklih godina nanio je višemilionsku štetu ‘Vilama Oliva’, jer su mnogi naši ozbiljni partneri odustali od saradnje kad su ispred sebe vidjeli ‘očaravajući’ pogled na napušteno betonsko čudovište. Javnost je upoznata sa brojnim kontroverzama koje su pratile sklapanje ugovora ‘Euromiksa’ i Budvanske rivijere, a onda i dozvole za rekonstrukciju nepostojećeg objekta, pa izdavanja dozvole tim objektima. Nadam se da će konačno nadležni državni organi preispitati kako je na obali Petrovca bez dozvole i bez upisa u katastar nastao i postoji objekat od 12.205 metara kvadratnih na šest etaža”, kazao je Rakčević

On navodi da nije samo njima, nego i građanima Petrovca, lokalnoj vlasti u Budvi i državi Crnoj Gori, cilj da se sanira ogromna šteta i da se “sablasna betonska konstrukcija konačno završi i privede namjeni hotela sa 4-5 zvijezdica”, saznaju “Vijesti”.

“U istom periodu je srušeno i postrojenje za prečišćavanje fekalne kanalizacije i svake godine se na samoj Petrovačkoj plaži gdje se kupaju i naši gosti izlivaju fekalije o čemu je javnost više puta upoznata. Poslije više javnih obavještenja prodaja koja je najavljena shodno zakonu, uplatili smo depozit i učestvovali u javnom nadmetanju kao HTP ‘Vile Oliva’. Pretpostavili smo da za pomenute nepokretnosti postoji interes više kupaca. Početna cijena na javnoj ponudi je bila 6 miliona i 178 hiljada i to je objavljeno drugi put u dnevnom listu ‘Vijesti’. Poslije usmenog javnog nadmetanja više učesnika od strane izvršitelja, ‘Vila Oliva’ je proglašena za kupca pomenutih nepokretnosti. Nažalost, tokom čitavog postupka u prostorijama javnog izvršitelja zainteresovani kupci su bili izloženi uvredama i prijetnjama. Po okončanom procesu javnog nadmetanja, kada je izvršitelj u ime države proglasio kupca, u prostorije izvršitelja ušla je grupa ljudi na čelu s Milošem Perovićem, koji se podignutim prstom prijeteći obratio meni, rekavši ‘došao sam da ti kažem Rakčeviću da ja i moje četvoro djece, tri sina, nećemo dopustiti da uđeš’. Nadovezujući se na njegove prijetnje, žena iza njega je vikala ‘nečija će se kuća iskopati Rakčeviću’. Prisutna bivša supruga Belka Perović je dodala da se ograđuje od postupaka Miloša Perovića i da ne želi da snosi odgovornost zbog mogućih radnji pomenutog. Prijavio sam slučaj MUP-u i sačinjen je zapisnik. Zbog javno iznijetih prijetnji od strane Miloša Perovića osjetio sam se ugroženo i strahujem za bezbjednost moje porodice. I na kraju mogu da kažem da se ‘uzdam u pravnu državu?’, kazao je Rakčević.